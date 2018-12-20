Швейцарія на рік продовжила арешт рахунків Януковича і його оточення

З 2014 року на заморожених рахунках президента-втікача є 70 млн швейцарських франків

Влада Швейцарії продовжила на рік заморозку активів екс-президента Віктора Януковича і наближених до нього людей.

"19 грудня Федеральна Рада ухвалила рішення про продовження на рік превентивного заморожування активів українського президента-втікача Віктора Януковича і його оточення", - повідомило посольство Швейцарії в Україні у Twitter.

Метою продовження заморозки активів є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною.

Нагадаємо, що з 2014 року на рахунках Януковича було заморожено 70 млн швейцарських франків (близько $69 млн). Пізніше в ГПУ повідомили, що у Швейцарії також арештували півтонни золота, належного людині, близькій до так званої "сім'ї Януковича". Ціна 500 кг золота - понад $20 млн.

Сам Янукович стверджує, що "ні грошей, ні майна за кордоном не має і ніколи не мав".

В Україні ГПУ арештувала близько $127 млн екс-президента. Держслужба фінмоніторингу, у свою чергу, заблокувала $1,34 млрд - кошти 19 компаній-нерезидентів, які були пов'язані з його оточенням.

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