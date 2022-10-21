Швейцарія надасть пів мільярда гривень на розвиток цифровізації
Швейцарія виділить 15 мільйонів франків (пів мільярда гривень в еквіваленті) на розвиток цифровізації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Міністерство цифрової трансформації та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації.
За ним Швейцарія додатково виділить 15 млн франків у межах Програми EGAP. Ці кошти будуть використані на розвиток нових цифрових послуг та сервісів, необхідних для українців під час повномасштабної війни.
"За підтримки цієї Програми Мінцифра вже створила портал і застосунок "Дія", запустила багато важливих сервісів та послуг, серед яких – COVID-сертифікати, "єМалятко", "єПідтримка" тощо", – розповіли у відомстві.
Генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Патриція Данці зазначила, що вони й надалі планують посилювати партнерство з Україною та підтримувати наші цифрові ідеї та проєкти.
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