Швейцарія надасть пів мільярда гривень на розвиток цифровізації

У Мінцифри зазначили, що за підтримки програми EGAP було створено портал і застосунок "Дія", запущено багато важливих сервісів та послуг, серед яких — COVID-сертифікати, "єМалятко", "єПідтримка" тощо.

Швейцарія виділить 15 мільйонів франків (пів мільярда гривень в еквіваленті) на розвиток цифровізації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Міністерство цифрової трансформації та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю країн у сфері цифрової трансформації.

За ним Швейцарія додатково виділить 15 млн франків у межах Програми EGAP. Ці кошти будуть використані на розвиток нових цифрових послуг та сервісів, необхідних для українців під час повномасштабної війни.

"За підтримки цієї Програми Мінцифра вже створила портал і застосунок "Дія", запустила багато важливих сервісів та послуг, серед яких – COVID-сертифікати, "єМалятко", "єПідтримка" тощо", – розповіли у відомстві.

Генеральна директорка Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) Патриція Данці зазначила, що вони й надалі планують посилювати партнерство з Україною та підтримувати наші цифрові ідеї та проєкти.