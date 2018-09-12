Швейцарія не прийняла нову угоду з Європейським Союзом
"Берн не сказав "так" на жорсткий ультиматум Брюсселя, щоб його фондовий ринок не був відокремлений від інвесторів з ЄС. Водночас уряд не сказав "ні", оголосивши замість цього про національне обговорення проекту угоди", - повідомляє "УкрІнформ" з посиланням на Bloomberg.
Швейцарія та ЄС борються за "рамкову" угоду, що має замінити чинні 120 угод у різних галузях, які зараз регулюють відносини Швейцарії зі спільнотою. Євросоюз зробив угоду передумовою для подальшого визнання швейцарської біржі MiFiD II.
Однак, цей план непопулярний у Швейцарії, оскільки є невигідним для економіки держави та містить зобов'язання імплементувати у національне законодавство норми ЄС, зокрема щодо міграції.
Нагадаємо, що країни Європейського союзу на саміті у Брюсселі ухвалили угоду з Британією про її вихід зі складу ЄС.
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