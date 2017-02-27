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Швейцарія підтвердила готовність ввести безвізовий режим для українських громадян, - МЗС

Після прийняття відповідного рішення з боку ЄС
Під час зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з керівником департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером швейцарська сторона підтвердила, що готова ввести безвізовий режим з Україною після прийняття відповідного рішення з боку ЄС.
Швейцарія підтвердила готовність ввести безвізовий режим для українських громадян, - МЗС Фото: flickr.com

"27 лютого, перебуваючи в Женеві для участі в 34-й сесії Ради ООН з прав людини, міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч із Федеральним радником, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтером. Швейцарську сторону було поінформовано про триваючу напружену ситуацію на Донбасі і під час реформ в Україні, а також обговорили питання взаємодії в рамках ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомила прес-служба МЗС України у Facebook.

"Під час обговорення двосторонньої тематики було наголошено на необхідності підписання угод про спрощення оформлення віз та про реадмісію. Швейцарська сторона також підтвердила готовність ввести безвізовий режим для українських громадян після прийняття відповідного рішення з боку ЄС", - відзначили в МЗС.

Глави відомств також підкреслили взаємну зацікавленість у подальшому розвитку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Нагадаємо, що Рада Європейського Союзу у понеділок, 27 лютого, затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами, прийняття якого тривалий час блокувало затвердження безвізового режиму для України.

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