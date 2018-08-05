Швейцарія розсекретила рахунки екс-"регіонала" Єфремова

Рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина

На пов'язані з екс-"регіоналом" Олександром Єфремовим рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків.

Такі дані швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів наводить у своїй публікації українська служба Deutsche Welle.

Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина.

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні.

Саме до австрійської столиці у липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий ізолятор. Відтоді екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.

Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади.

Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.

Як випливає із швейцарських судових документів, держпідприємство "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.

Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися у Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року.

Єфремови переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли колишнього головного "регіонала" у Верховній Раді з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки.

Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненого у реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.

Як повідомили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових.

Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів, повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.

Водночас, на думку журналістів, перспективи кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні коштів проти Олександра Єфремова в Україні виглядають туманними.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 25 червня утримання під вартою колишнього голови фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександра Єфремова.