Швейцарія розсекретила рахунки екс-"регіонала" Єфремова
Такі дані швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів наводить у своїй публікації українська служба Deutsche Welle.
Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина.
Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні.
Саме до австрійської столиці у липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий ізолятор. Відтоді екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.
Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади.
Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.
Як випливає із швейцарських судових документів, держпідприємство "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.
Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.
Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися у Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року.
Єфремови переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли колишнього головного "регіонала" у Верховній Раді з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки.
Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненого у реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані доти, доки Україна не доведе у суді злочинне походження коштів.
Як повідомили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових.
Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів, повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
Водночас, на думку журналістів, перспективи кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні коштів проти Олександра Єфремова в Україні виглядають туманними.
Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області продовжив до 25 червня утримання під вартою колишнього голови фракції "Партії регіонів" у Верховній Раді Олександра Єфремова.
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