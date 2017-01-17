Швейцарія скасує для українців візи одразу, коли це зробить ЄС, - Порошенко
"Ми чекаємо найближчим часом рішення Європейського парламенту щодо безвізового режиму. І було чітко наголошено, що одразу ж, як Україна отримає право безвізових подорожей до країн Шенгенської зони, Швейцарія також одночасно надасть безвізовий режим для українських громадян", - заявив президент Петро Порошенко за результатами переговорів у Давосі з президентом Швейцарської Конфедерації Доріс Лойтхард, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.
15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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