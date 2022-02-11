Швейцарія ввела санкції проти Ірану

Через постачання дронів росії.

Швейцарія приєдналася до санкції Європейського Союзу проти Ірану у зв'язку з постачанням дронів-камікадзе росії.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.