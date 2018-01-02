Швейцарія ввела санкції проти російського "Газпромбанку" через підозри у відмиванні грошей
Про це повідомляє The Associated Press.
Регулятор провів розслідування щодо понад 30 швейцарських банків після того, як з'явилося "Панамське досьє". Поглиблена перевірка була проведена стосовно 20 банків, однак "Газпромбанк" став єдиним, проти кого введено санкції.
Регулятор повідомив, що з'явилися "серйозні недоліки у процесах з протидії відмиванню грошей", що пов'язані з приватними клієнтами "Газпромбанк Швейцарія" в Цюриху, власником якого є "Газпромбанк", що заснований російським газовим гігантом "Газпром".
"Розслідування FINMA, яке було завершено в січні 2018 року, встановило, що компанія "Газпромбанк Швейцарія" серйозним чином порушила процес з протидії відмиванню грошей згідно із вимогами у період з 2006 по 2016 рік", - йдеться в повідомленні.
У своїй заяві "Газпромбанк Швейцарія" повідомив, що приймає рішення FINMA, прийняте у понеділок.
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