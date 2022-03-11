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Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Швейцарії ухвалив рішення про допомогу у розмірі 100 млн швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на фінансування термінового відновлення енергетичної інфраструктури України.
Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури Джерело: evacuation.city

Про це повідомила пресслужба швейцарського уряду.

"На додаток до нинішньої гуманітарної діяльності в Україні та регіоні вона (Швейцарія – ред.) виділяє 100 мільйонів швейцарських франків на проєкти підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації", – йдеться у заяві.

Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії та запасні частини, бере участь у ремонті систем рейкових скріплень (для перевезення таких важких вантажів, як, наприклад, зерно) та надає гуманітарну допомогу, аби допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до на зиму – йдеться про заміну вікон, забезпечення утеплення та живлення тощо. 

Також докладаються зусилля, щоб визначити, чи може Швейцарія поставити додаткові товари для надання допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води.

Уряд подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих напрямів діяльності.

"Гуманітарний стан тих, хто постраждав від війни в Україні, останніми тижнями став ще більш нестабільним через цілеспрямовані атаки на енергетичну інфраструктуру та основні системи постачання. Близько 18 мільйонів людей в Україні – тобто 40% населення – залежать від допомоги через війну. З настанням зими ця кількість може зрости до 24 мільйонів. Пошкоджено понад 30% енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цілеспрямованих нападів багато місць залишилося без доступу до питної води, а також було порушено електропостачання та телекомунікації", – йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія надасть пів мільярда гривень на розвиток цифровізації.

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03 11 2022 10:15
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