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Швейцарська авіакомпанія Swiss оголосила про повернення в Україну

Swiss оголосила про повернення в Україну у 2018 році
Швейцарська авіакомпанія Swiss оголосила про відновлення польотів в Україну з 26 березня 2018 року.
Швейцарська авіакомпанія Swiss оголосила про повернення в Україну Фото: avianews.com

У березні авіакомпанія виконає перший рейс Цюріх-Київ після 4-х річної перерви. Польоти за даним маршрутом будуть виконуватися чотири рази на тиждень щопонеділка, середи, п'ятниці та суботи, - повідомляє avianews.com.

Авіакомпанія Swiss входить в групу Lufthansa. Компанія літала з Цюріха в київський аеропорт Бориспіль з жовтня 2013 по жовтень 2014 року. Рейси до Києва були закриті у зв'язку з економічними причинами, оскільки "розвиток бізнесу на маршруті не виправдав очікувань", заявили тоді в авіакомпанії.

Детальний розклад на даний момент поки не опубліковано, продаж квитків почнеться з 25 жовтня 2017 року.

Відновлення польотів Swiss в Україні збільшить для київських пасажирів кількість варіантів стикувань на шляху в Європу і Америку в рамках Lufthansa group, в яку входять Lufthansa і Austrian Airlines, що літають в Україну.

Зараз пасажир може купити квиток зі стикуванням, наприклад, в Мюнхені або Франкфурті по шляху в одну сторону і зі стикуванням у Відні на шляху в інший бік. З 26 березня 2018 роки для планування подорожей стануть доступні стикування через Цюріх.

Нагадаємо, що одна з провідних авіакомпаній світу Qatar Airways 28 серпня, здійснила перший рейс до Києва.


 

 

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24 10 2017 15:35
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