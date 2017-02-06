Швейцарська компанія інвестує $36 млн на модернізацію української мережі АЗС

Перший етап торкнеться станцій Києва і Дніпра

Компанія Glusco Energy S.A. (Швейцарія) має намір інвестувати 36 млн доларів у модернізацію мережі автозаправних станцій, що належать дочірній компанії Глуск Україна.

Кошти надходитимуть траншами від швейцарського офісу компанії. Інвестиційна програма розрахована до кінця 2018 року і охопить 127 автозаправних комплексів по Україні, - йдеться в повідомленні прес-служби компанії, інформують Українські Новини.

Перший етап торкнеться станцій Києва і Дніпра.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glusco Energy SA зі Швейцарії придбати понад 50% акцій Rosneft Management Company Ltd і Fargrade Ltd, на які оформлені ПрАТ "Лінік" Лисичанського НПЗ і мережу автозаправних станцій компанії "Роснефть" в Україні.