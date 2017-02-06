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Швейцарська компанія інвестує $36 млн на модернізацію української мережі АЗС

Перший етап торкнеться станцій Києва і Дніпра
Компанія Glusco Energy S.A. (Швейцарія) має намір інвестувати 36 млн доларів у модернізацію мережі автозаправних станцій, що належать дочірній компанії Глуск Україна.
Швейцарська компанія інвестує $36 млн на модернізацію української мережі АЗС Фото: Companion.ua

Кошти надходитимуть траншами від швейцарського офісу компанії. Інвестиційна програма розрахована до кінця 2018 року і охопить 127 автозаправних комплексів по Україні, -  йдеться в повідомленні прес-служби компанії, інформують Українські Новини.

Перший етап торкнеться станцій Києва і Дніпра.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glusco Energy SA зі Швейцарії придбати понад 50% акцій Rosneft Management Company Ltd і Fargrade Ltd, на які оформлені ПрАТ "Лінік" Лисичанського НПЗ і мережу автозаправних станцій компанії "Роснефть" в Україні.

 
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02 06 2017 10:58
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