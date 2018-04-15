Швейцарська лабораторія спростувала заяву Лаврова про отруєння Скрипаля
"У нас немає сумнівів, що Портон-Даун ідентифікував "Новичок", - йдеться у заяві, розміщеній центром радіологічного та хіміко-біологічного аналізу, інформує Громадське.
Портон-Даун, як і Spiez, є акредитованою лабораторією Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), нагадали представники швейцарського центру, додавши, що "стандарти перевірки настільки жорсткі, що висновкам можна вірити".
Водночас в лабораторії Spiez підкреслили, що офіційно коментувати заяву Лаврова може тільки ОЗХЗ.
Раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницького центру в Швейцарії, при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів використали речовину BZ, яка була на озброєнні у США та Великої Британії.
Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що речовина, яку швейцарські фахівці визначили як використану в Солсбері, не розроблялася в Росії, однак була на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.
Нагадаємо, на цьому тижні залучені до розслідування події в Солсбері експерти ОЗХЗ повідомили про правильність висновків Великобританії щодо отруйної речовини, яка була застосована під час нападу на Скрипалів.
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