Швейцарська лабораторія спростувала заяву Лаврова про отруєння Скрипаля

Швейцарська лабораторія не ставить під сумнів висновки колег про застосування для замаху речовини "Новичок"

Швейцарська лабораторія Spiez, на яку послався міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заявляючи, що Сергія та Юлію Скрипалів отруїли хімічною речовиною BZ, повідомила, що не ставить під сумнів висновки колег про застосування для замаху речовини "Новичок".

"У нас немає сумнівів, що Портон-Даун ідентифікував "Новичок", - йдеться у заяві, розміщеній центром радіологічного та хіміко-біологічного аналізу, інформує Громадське.

Портон-Даун, як і Spiez, є акредитованою лабораторією Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), нагадали представники швейцарського центру, додавши, що "стандарти перевірки настільки жорсткі, що висновкам можна вірити".

Водночас в лабораторії Spiez підкреслили, що офіційно коментувати заяву Лаврова може тільки ОЗХЗ.

Раніше очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницького центру в Швейцарії, при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів використали речовину BZ, яка була на озброєнні у США та Великої Британії.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що речовина, яку швейцарські фахівці визначили як використану в Солсбері, не розроблялася в Росії, однак була на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.