Швейцарська влада підтвердила, що син Януковича не має особистих банківських рахунків і активів

Влада Швейцарії підтвердила, що в країні немає заморожених особистих банківських рахунків або інших особистих активів на ім'я Олександра Януковича.

"9 грудня 2016 року Федеральна рада Швейцарії повідомила про своє рішення продовжити заходи щодо заморожування всіх активів, які знаходяться в Швейцарії, президента Януковича, а також інших фізичних осіб з України, які, ймовірно, з ним пов'язані. Крім іншого, у повідомленні стверджувалося, що "мова йде про активи вартістю приблизно 70 мільйонів швейцарських франків" (без уточнення, кому саме такі активи можуть належати).

Тепер влада Швейцарії в листі від 1 березня 2017 року підтвердила, що в Швейцарії немає заморожених особистих рахунків або інших активів, якими володіє Олександр Янукович, син президента Януковича, за винятком контрольованої ним компанії Mako Trading SA та її активів. Інші заходи щодо замороження активів, вжиті Швейцарією, стосуються інших осіб, перерахованих у додатку до наказу про заморожування активів у зв'язку з Україною.

Олександр Янукович завжди стверджував, що у нього немає особистих банківських рахунків або активів у Швейцарії, за винятком компанії Mako Trading SA, яка має у Швейцарії прозорий рахунок, який підлягає аудиторським перевіркам та на якому перебуває близько 1 мільйона швейцарських франків", - йдеться у повідомленні юридичної фірми Joseph Hage Aaronson LLP, яка представляє інтереси Віктора та Олександра Януковичів, інформує "112 Україна".

Зазначимо, юридична фірма Joseph Hage Aaronson LLP, розташована в Лондоні, представляє інтереси Віктора Януковича і його сина Олександра.



Фото: ua.112.ua



Фото: ua.112.ua

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України заблокувала банківські рахунки сина екс-президента Віктора Януковича.