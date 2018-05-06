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Швейцарські банки заблокували рахунки на 1 млрд франків російського мільярдера Вексельберга

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Швейцарські банки, побоюючись санкцій з боку США, заблокували кошти на особистих рахунках російського мільярдера Віктора Вексельберга.
Швейцарські банки заблокували рахунки на 1 млрд франків російського мільярдера Вексельберга Фото: znak.com

"Швейцарські банки заблокували 1 млрд франків на особистих рахунках Віктора Вексельберга. Кошти блокували не лише публічні банки (UBS, Credit Suisse), але і приватні, в тому числі Julius Baer", - йдеться у повідомленні Forbes.

Наголошується, що рахунки Вексельберга міг заблокувати навіть Bank of Cyprus, співвласником якого з часткою 9,27% є мільярдер. З 2017 року Вексельберг є громадянином Кіпру.

Ряд швейцарських банків крім блокування коштів протягом декількох днів відмовляли Вексельбергу в доступі до великих пакетів акцій промислових компаніях Швейцарії, в числі яких - Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.

Нагадаємо, що британське Національне агентство із боротьби зі злочинністю (NCA) розслідує походження доходів від 120 до 140 заможних людей, більшість з яких - росіяни або якось пов'язані з Росією.

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05 06 2018 08:59
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