Швейцарські банки заблокували рахунки на 1 млрд франків російського мільярдера Вексельберга
"Швейцарські банки заблокували 1 млрд франків на особистих рахунках Віктора Вексельберга. Кошти блокували не лише публічні банки (UBS, Credit Suisse), але і приватні, в тому числі Julius Baer", - йдеться у повідомленні Forbes.
Наголошується, що рахунки Вексельберга міг заблокувати навіть Bank of Cyprus, співвласником якого з часткою 9,27% є мільярдер. З 2017 року Вексельберг є громадянином Кіпру.
Ряд швейцарських банків крім блокування коштів протягом декількох днів відмовляли Вексельбергу в доступі до великих пакетів акцій промислових компаніях Швейцарії, в числі яких - Sulzer, OC Oerlikon і Schmolz + Bickenbach.
Нагадаємо, що британське Національне агентство із боротьби зі злочинністю (NCA) розслідує походження доходів від 120 до 140 заможних людей, більшість з яких - росіяни або якось пов'язані з Росією.
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