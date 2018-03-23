Швейцарську держкомпанію підозрюють у поставках зброї в Росію

У справі йдеться про продаж пістолетів і снайперських гвинтівок

Генеральна прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу проти держкорпорації RUAG за підозрою в нелегальних поставках зброї в Росію.

Про це повідомляє Tribune de Geneve.

22 березня в офісах компанії пройшли обшуки, в ході яких поліцією було вилучено документацію та носії інформації. У RUAG оголосили, що повністю співпрацюють зі слідством.

Компанія сама звернулася в правоохоронні органи, коли запідозрила одного зі своїх менеджерів в порушеннях і махінаціях. Слідство підозрює, що співробітник Ammotec, що є підрозділом RUAG, уклав незаконну оборудку з приватним банком Julius Baer на поставку обладнання та озброєнь для російських спецслужб.

За даними Der Bund, контракт стосувався продажу Федеральній службі охорони Росії пістолетів і снайперських гвинтівок. Сума контракту, що діяв з 2011 по 2015 рік, склала 15 мільйонів доларів.

Ці угоди, за даними прокуратури, могли порушувати положення швейцарського закону про військово-технічне співробітництво з іншими країнами.

Нагадаємо, введені проти російського АТ "Концерн "Калашников" (входить у держкорпорацію "Ростех") санкції закрили для підприємства вхід на 70-90% світового ринку цивільної зброї.