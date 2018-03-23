Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Швейцарську держкомпанію підозрюють у поставках зброї в Росію

У справі йдеться про продаж пістолетів і снайперських гвинтівок
Генеральна прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу проти держкорпорації RUAG за підозрою в нелегальних поставках зброї в Росію.
Швейцарську держкомпанію підозрюють у поставках зброї в Росію Фото: 112.ua

Про це повідомляє Tribune de Geneve.

22 березня в офісах компанії пройшли обшуки, в ході яких поліцією було вилучено документацію та носії інформації. У RUAG оголосили, що повністю співпрацюють зі слідством.

Компанія сама звернулася в правоохоронні органи, коли запідозрила одного зі своїх менеджерів в порушеннях і махінаціях. Слідство підозрює, що співробітник Ammotec, що є підрозділом RUAG, уклав незаконну оборудку з приватним банком Julius Baer на поставку обладнання та озброєнь для російських спецслужб.

За даними Der Bund, контракт стосувався продажу Федеральній службі охорони Росії пістолетів і снайперських гвинтівок. Сума контракту, що діяв з 2011 по 2015 рік, склала 15 мільйонів доларів.

Ці угоди, за даними прокуратури, могли порушувати положення швейцарського закону про військово-технічне співробітництво з іншими країнами.

Нагадаємо, введені проти російського АТ "Концерн "Калашников" (входить у держкорпорацію "Ростех") санкції закрили для підприємства вхід на 70-90% світового ринку цивільної зброї.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2018 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.