Швейцарську держкомпанію підозрюють у поставках зброї в Росію
Про це повідомляє Tribune de Geneve.
22 березня в офісах компанії пройшли обшуки, в ході яких поліцією було вилучено документацію та носії інформації. У RUAG оголосили, що повністю співпрацюють зі слідством.
Компанія сама звернулася в правоохоронні органи, коли запідозрила одного зі своїх менеджерів в порушеннях і махінаціях. Слідство підозрює, що співробітник Ammotec, що є підрозділом RUAG, уклав незаконну оборудку з приватним банком Julius Baer на поставку обладнання та озброєнь для російських спецслужб.
За даними Der Bund, контракт стосувався продажу Федеральній службі охорони Росії пістолетів і снайперських гвинтівок. Сума контракту, що діяв з 2011 по 2015 рік, склала 15 мільйонів доларів.
Ці угоди, за даними прокуратури, могли порушувати положення швейцарського закону про військово-технічне співробітництво з іншими країнами.
Нагадаємо, введені проти російського АТ "Концерн "Калашников" (входить у держкорпорацію "Ростех") санкції закрили для підприємства вхід на 70-90% світового ринку цивільної зброї.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків