Швейцарський мобільний оператор повідомив про крадіжку даних 800 тис осіб

Swisscom стверджує, що не отримував скарг від потерпілих клієнтів

Швейцарський оператор мобільного зв’язку Swisscom повідомив про крадіжку персональних даних 800 тисяч абонентів.

У середу швейцарський оператор мобільного зв'язку заявив, що його система даних була порушена наприкінці минулого року. У результаті контактні дані близько 800 тисяч клієнтів були скомпрометовані, повідомляє Associated Press.

Оператор повідомив, що невідома сторона отримала імена, адреси, номери телефонів і дати народження клієнтів через торговельного партнера Swisscom. Паролі, розмови і платіжні дані не були порушені. Swisscom стверджує, що не отримував скарг від потерпілих клієнтів.

Swisscom повідомив, що виявив цей інцидент за допомогою регулярної перевірки своєї діяльності та проводить розслідування. 800 тисяч клієнтів складають десяту частину населення Швейцарії.

Нагадаємо, що в Чернівцях хакер зламав сервер одного з найбільших мобільних операторів України для отримання безлімітного 3G Інтернету.