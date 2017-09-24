CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГромадяни Швейцарії відхилили на референдумі у неділю, 24 вересня, проект пенсійної реформи, запропонований урядом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарці на референдумі не підтримали підвищення пенсійного віку для жінок
Парламент схвалив пенсійну реформу у березні цього року після шестирічного обговорення
Фото: joinfo.ua
Про це свідчать результати екзит-полів, повідомляє SRF.
За попередніми даними, 52,7% громадян висловилася проти третьої спроби за 20 років провести пенсійну реформу, 47,3% – підтримали її.
Парламент схвалив реформу у березні цього року після шестирічного обговорення. Пакет реформ був спрямований на підвищення пенсійного віку для жінок з 64 до 65 років, як у чоловіків.
Також передбачалося підвищення пенсійних внесків із заробітних плат та збільшення ПДВ з 8% до 8,3%. В якості компенсації всі нові пенсіонери отримували б додатково 70 швейцарських франків ($73) на місяць.
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24 09 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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