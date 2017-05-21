Швейцарці на референдумі підтримали заборону АЕС та схвалили енергетичну реформу
Про це повідомляє RTS.
"Швейцарці схвалили новий закон з енергетичної стратегії до 2050 року. За нього віддано 58,21% голосів, проти – 41,79%", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонів проголосували "за" впровадження енергетичної реформи, у той час як "проти" – лише 4.
Найбільш промовистий результат засвідчили виборці кантону Во: свій голос "за" віддали 73,5% громадян.
Таким чином, Швейцарія не будуватиме нових АЕС, а п'ять досі існуючих станцій згодом закриє.
Передбачено перехід на поновлювані джерела енергії, зокрема гідроелектростанції, вітрогенератори та сонячні установки, а також економічне стимулювання цього процесу з боку держави.
Республіка також має намір за допомогою заходів економії та підвищення енергоефективності зменшити використання імпортованих вуглеводневих енергоносіїв.
"Енергетична стратегія-2050", розроблена урядом і схвалена восени минулого року парламентом, стала реакцією на аварію на атомній станції "Фукусіма-1" в Японії у 2011-му році.
Нагадаємо, в неділю, 21 травня, у Швейцарії відбувався референдум щодо енергетичної реформи.
Раніше, громадяни Швейцарії на референдумі 27 листопада 2016 року проголосували проти ініціативи щодо повної відмови від атомної енергетики і закриття всіх атомних електростанцій.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків