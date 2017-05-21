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Швейцарці на референдумі підтримали заборону АЕС та схвалили енергетичну реформу

Швейцарія не будуватиме нових АЕС, а п'ять досі існуючих станцій згодом закриє
Громадяни Швейцарії схвалили енергетичну реформу, яка спрямована на зниження енергоспоживання та розвиток відновлювальних джерел енергії.
Швейцарці на референдумі підтримали заборону АЕС та схвалили енергетичну реформу Фото: swissinfo.ch

Про це повідомляє RTS.

"Швейцарці схвалили новий закон з енергетичної стратегії до 2050 року. За нього віддано 58,21% голосів, проти – 41,79%", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Neue Zürcher Zeitung, 17 кантонів проголосували "за" впровадження енергетичної реформи, у той час як "проти" – лише 4.

Найбільш промовистий результат засвідчили виборці кантону Во: свій голос "за" віддали 73,5% громадян.

Таким чином, Швейцарія не будуватиме нових АЕС, а п'ять досі існуючих станцій згодом закриє.

Передбачено перехід на поновлювані джерела енергії, зокрема гідроелектростанції, вітрогенератори та сонячні установки, а також економічне стимулювання цього процесу з боку держави.

Республіка також має намір за допомогою заходів економії та підвищення енергоефективності зменшити використання імпортованих вуглеводневих енергоносіїв.

"Енергетична стратегія-2050", розроблена урядом і схвалена восени минулого року парламентом, стала реакцією на аварію на атомній станції "Фукусіма-1" в Японії у 2011-му році.

Нагадаємо, в неділю, 21 травня, у Швейцарії відбувався референдум щодо енергетичної реформи.

Раніше, громадяни Швейцарії на референдумі 27 листопада 2016 року проголосували проти ініціативи щодо повної відмови від атомної енергетики і закриття всіх атомних електростанцій.

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21 05 2017 20:00
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