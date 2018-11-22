Швейцарці на референдумі вирішать, чи залишати коровам роги
У Швейцарії корова є національним символом. При чому три чверті корів у країні – безрогі, пише Reuters.
Референдум про збереження "гідності домашньої худоби" ініціював 66-річний фермер Армін Капауль. За його словами, роги допомагають коровам спілкуватися і регулювати температуру тіла.
Ініціатива фермера має і економічний аспект. Безрогу худобу можна тримати у тісніших хлівах, тоді як для рогатих потрібно більше простору для утримання.
Капауль хоче, аби держава виділяла фермерам щорічну субсидію у розмірі 190 швейцарських франків ($191,65) на одну одиницю рогатої худоби. Щоб ініціювати референдум, фермер зібрав 100 тисяч підписів.
"Ми повинні поважати корів такими, якими вони є. Залиште їм роги. Коли ви дивитеся на них, вони завжди тримають голову високо і пишаються. Коли ви вилучаєте їм роги, вони сумні", - сказав фермер у коментарі агентству.
За даними опитувань, результат референдуму передбачити складно. Ініціативу, вірогідно, підтримають ті, хто виступає проти процесу вилучення ріг. Роги коровам видаляють ще телятами за допомогою розпеченого заліза, коли тварини перебувають у седативному стані.
Критики стверджують, що процес болісний і неприродній. Прихильники процесу порівнюють його з каструванням кішок або собак і стверджують, що це проблема безпеки – рогаті тварини можуть травмувати людей і тварин.
Уряд стверджує, що субсидування фермерів є невиправданим тягарем і коштуватиме 30 мільйонів франків 3-мільярдному щорічному сільськогосподарського бюджету.
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