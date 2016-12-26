Швейцарці отримали дозвіл від Антимонопольного комітету на купівлю АЗС "Роснефти" в Україні Мережа АЗС "Роснефти" в 12 областях України налічує 141 об'єкт

Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glusco Energy SA зі Швейцарії придбати понад 50% акцій Rosneft Management Company Ltd і Fargrade Ltd, на які оформлені ПрАТ "Лінік" Лисичанського НПЗ і мережу автозаправних станцій компанії "Роснефть" в Україні.

Фото: vedomosti.ru

"Надано дозвіл компанії "GLUSCO ENERGY SA" (м. Женева, Швейцарія) на придбання акцій компанії "Rosneft Management Company Limited" (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління компанії", - повідомляє прес-служба відомства. Мережа АЗС "Роснефти" в 12 областях України налічує 141 об'єкт, що працює під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". Glusco Energy S.A. входить в групу компаній Proton Energy Group S.A. (Швейцарія) - трейдера нафти і нафтопродуктів. Нагадаємо, що нафтова компанія ExxonMobil, чий гендиректор скоро стане державним секретарем США, лобіювала проти закону 5094 "Про підтримку стабільності і демократії в Україні" (STAND for Ukraine Act).

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