Швидкість руху на дорогах у населених пунктах можуть знизити до 50 км/год
"Європейський досвід показує, що нові дороги спричиняють ріст кількості ДТП. Тому настає час, коли треба починати говорити про збільшення штрафів за швидкість і про зниження швидкості у містах із 60 до 50 км на годину", - сказав Новак, повідомляє "ВВС Україна".
Він наголосив, що швидкість 50 км/год, а в особливих пунктах 30 км/год є нормальною європейською практикою.
Також на засіданні 14 червня Кабінет міністрів затвердив стратегію підвищення рівня безпеки на дорогах на 2018-2020 роки, яка дозволить на 50% скоротити смертність на дорогах.
Як розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, йдеться про інженерні стандарти, швидку медичну допомогу після аварії, контроль швидкості та технічного стану авто з боку поліції, а також формування поведінки як водіїв і пішоходів.
"До 2020 року ми повинні, щонайменше, на 50% скоротити смертність на дорогах", - сказав міністр.
У 2018 році Мінфнфраструктури направить на підвищення безпеки на дорогах 5%, або понад 1,6 млрд грн від зібраних у Дорожньому фонді коштів, додав Володимир Омелян.
Нагадаємо, що компанія "Укравтодор" оголосила план основних робіт на 2017 рік.
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