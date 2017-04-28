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Шимків заявив, що уряд блокує 4G

4G може принести до бюджету країни в 2017 році понад 6 мільярдів гривень
Заступник голови Адміністрації президента України з питань проведення адміністративних, соціальних і економічних реформ Дмитро Шимків заявив, що Кабінет міністрів блокує 4G в Україні.
Шимків заявив, що уряд блокує 4G Дмитро Шимків. Фото: institute.gorshenin.ua

"Схоже кожне G в Україні ми будемо домагатися через публічну допомогу. Минулого разу ми чекали підписану постанову КМУ - 4 місяці. Було все - вмовляння, прохання, демонстрації, будки телефонні, тощо", - написав Шимків на своїй сторінці в Facebook.

"Тепер з 4G маємо ту саму ситуацію. Після голосування урядом постанови про зміни в план РЧР 14 лютого 2017 року... ми все ще чекаємо публікації підписаної постанови", - заявив він.

Шимків також додав, що 4G може принести до бюджету країни в 2017 році понад 6 мільярдів гривень, а користувачам якісний голосовий зв'язок в цифрі та якісний доступ для даних, але головне накрити всю країну якісним швидкісним Інтернетом.

"Дуже прошу підтримки переконати КМУ опублікувати постанову - йшов 72 день очікування", - зазначив заступник глави АПУ.

Він також закликав міністра Саєнка та голову уряду Володимира Гройсмана допомогти "знайти цей важливий документ в електронному документообігу СКМУ".

Нагадаємо, 7 операторів заявили про зацікавленість у ліцензії 4G. Серед них Київстар, Lifecell та МТС Україна.

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28 04 2017 20:39
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