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Оксана Шишкова виграла паралімпійську "бронзу" у лижному спринті

Оксана Шишкова виграла бронзову медаль
Оксана Шишкова поповнила черговою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані.
Оксана Шишкова виграла паралімпійську "бронзу" у лижному спринті Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

У лижному спринті на 1,5 кілометра Шишкова завоювала "бронзу" серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє "Укрінформ".

Її гідом був Віталій Казаков, зазначає український паралімпійський комітет.

На рахунку харків'янки вже чотири медалі у Пхьончхані - золота, дві срібні та бронзова.

В активі збірної України вже 16 нагород – 5 золотих, 4 срібних та 7 бронзових медалей.

Паралімпіада-2018 пройде до 18 березня.

Нагадаємо, 9 березня на 35-тисячному стадіоні міста Пхьончхан (Республіка Корея) відбулася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.

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14 03 2018 09:56
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