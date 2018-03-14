CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОксана Шишкова поповнила черговою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оксана Шишкова виграла паралімпійську "бронзу" у лижному спринті
Оксана Шишкова виграла бронзову медаль
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
У лижному спринті на 1,5 кілометра Шишкова завоювала "бронзу" серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє "Укрінформ".
Її гідом був Віталій Казаков, зазначає український паралімпійський комітет.
На рахунку харків'янки вже чотири медалі у Пхьончхані - золота, дві срібні та бронзова.
В активі збірної України вже 16 нагород – 5 золотих, 4 срібних та 7 бронзових медалей.
Паралімпіада-2018 пройде до 18 березня.
Нагадаємо, 9 березня на 35-тисячному стадіоні міста Пхьончхан (Республіка Корея) відбулася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2018 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції