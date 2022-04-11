Сі Цзіньпін закликав рф не використовувати ядерну зброю

Глава Китаю виступає за мирні переговори росії та України, але вторгнення рф називає "українською кризою".

Глава КНР Сі Цзіньпін пд час переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем наголосив на необхідності "протидії застосуванню ядерної зброї" та загрозам її використання.

Про це повідомив китайський телеканал CCTV.

За твердженням медіа, він заявив, що світовій спільноті потрібно запобігти "ядерній кризі на євразійському континенті".

Пекін підтримує зусилля Берліна та ЄС щодо просування мирних переговорів між Києвом і москвою. Також глава Китаю вважає, що "світова спільнота має спільно підтримати всі зусилля задля мирного врегулювання" війни росії проти України, яку китайський лідер називає "українською кризою".

Сі Цзіньпін також закликав обидві держави до "розумності та стриманості".

Шольц повідомив, що разом із главою КНР вони "погодилися з тим, що загрози ядерними ударами є безвідповідальними й небезпечними".

Раніше повідомлялось, що серед військового керівництва рф точаться розмови про застосування ядерної зброї.