Сі Цзіньпін залишився при владі Китаю ще на п'ять років
Сі Цзіньпін затверджений на посаді лідера Китаю на безпрецедентний третій термін.
Про це пишуть західні ЗМІ.
Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою, як пише Reuters, "місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна".
Іншими членами комітету є Чжао Лецзі і Ван Хунін, які були в попередньому складі комітету, а також новачки Цай Ці, Дін Сюєсян і Лі Сі. Лі Цян також новий член Постійного комітету.
The Guardian зазначає, що Сі також був повторно призначений у неділю головою Центральної військової комісії.
Голова Комуністичної партії Шанхаю Лі Цян, ймовірно, змінить Лі Кецяна на посаді прем'єр-міністра, коли той піде у відставку в березні.
Раніше повідомлялося, що Сі має намір обратися на третій п'ятирічний термін як генеральний секретар партії, створюючи прецедент.
Нагадаємо, що 22 жовтня правляча Комуністична партія Китаю на з'їзді зміцнила статус Сі й оприлюднила склад Центрального комітету, в якому немає двох ключових чиновників, які не мають зв'язків із лідером країни. Це прем'єр Лі Кецян, який іде з посади, і колишній партійний керівник Гуандуна Ван Ян, якого розглядали як потенційну заміну прем'єру.
Поправками, які партія внесла до свого статуту, Сі визначається як "основний" лідер партії, а його ідеї - як керівні принципи майбутнього розвитку Китаю. "Дві гарантії" підтверджують "основний" статус Сі в партії та централізовану владу партії над Китаєм.
Інша поправка закріпила "розвиток бойового духу, зміцнення боєздатності" в конституції партії, також уперше до статуту було включено заклик протистояти і стримувати сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню.
Додати коментар
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій
- путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта