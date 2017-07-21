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Siemens більше не постачатиме енергообладнання в Росію

Siemens виходить зі спільного російського підприємства "Інтеравтоматика"
Siemens заявив про припинення постачань енергообладнання російським держкомпаніям.
Siemens більше не постачатиме енергообладнання в Росію Фото: ikrim.ne

Siemens виходить зі спільного російського підприємства "Інтеравтоматика" (частка Siemens становила 45,7%), яке, за даними Reuters, було одним із підрядників перевезення турбін в Крим.

Також в заяві німецького концерну повідомили, що всі чотири парогазові турбіни, виготовлені для Краснодарського краю, були "локально модифіковані та незаконно переміщені" в Крим в порушенні договору.

"Це дія являє собою грубе порушення контрактів на поставку Siemens, підірвало довіру і порушила правила ЄС", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

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21 07 2017 10:25
ТЕГИ: Росія, Siemens
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