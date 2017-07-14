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Siemens може розірвати відносини з Росією через "кримські турбіни", - ЗМІ

Йдеться про спільне підприємство Siemens і ВАТ "Силові машини"
Голова концерну Siemens Джо Кезер розглядає можливість виходу зі спільних підприємств з російськими компаніями після скандалу з постачанням вироблених німецькою компанією газових турбін в анексований Росією Крим.
Siemens може розірвати відносини з Росією через "кримські турбіни", - ЗМІ Фото: ikrim.ne

Йдеться про спільне підприємство Siemens і ВАТ "Силові машини" з виробництва великих газових турбін - "Сіменс Технології газових Турбін", де 65% акцій підприємства належить Siemens, 35% - "Силовим машинам".

Саме це підприємство виготовило і поставило турбіни для проекту будівництва станції на Тамані на півдні Росії, які за даними Siemens, потім в обхід санкцій ЄС перевезли до Криму, повідомляє Wirtschafts Woche.

Інше спільне підприємство Siemens з російськими компаніями - "Інтеравтоматика", де 45,72% належать Siemens, решта - у структур "Ростех" і АТ "ОТІ", за даними німецької компанії, переробила турбіни Siemens, щоб вони не могли бути визнані продукцією Siemens.

Напередодні генерального директора компанії "Силові машини" Романа Філіппова затримали в Петербурзі співробітники Федеральної служби безпеки на тлі скандалу з поставками газових турбін Siemens до окупованого Росією Криму.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.

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