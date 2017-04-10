Siemens планує допомогти Росії модернізувати електростанції

Раніше глава "Нафтогаз України" припустив, що компанія відмовилась постачати обладнання в Україну, щоб не втратити російського замовника

Німецький концерн Siemens готовий брати участь в модернізації електростанцій в Росії.

"Близько 50% станцій [в Росії] потребують модернізації, і Siemens готовий до пропозицій", - заявив глава російського відділення компанії Дітріх Меллер, виступаючи на "Російському енергетичному тижні", пише Reuters.

Нагадаємо, що у липні агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Минулого місяця глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Siemens відмовилася від постачань обладнання для модернізації газотранспортної системи України, побоюючись втратити замовлення у Росії.