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Siemens подасть до суду на винуватців у поставці турбін в окупований Крим

Концерн заявив, що поставка була проведена без його відома і згоди
Німецький концерн Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
Siemens подасть до суду на винуватців у поставці турбін в окупований Крим Фото: з вільних джерел

Концерн заявив, що поставка була проведена без його відома і згоди.

Згідно з санкціями, накладеним на Росію Європейським союзом, ні фізичні, ні юридичні особи не можуть поставляти техніку на окупований Росією півострів.

Siemens має намір судитися з усіма відповідальними за поставку, включно зі своїм клієнтом - фірмою Technopromexport, інформує "Польське радіо".

Раніше в компанії заявили, що вжили усі можливі кроки в легальному полі щоб не допустити поставки газових турбін свого виробництва в Крим, заявляють в концерні.

Нагадаємо, агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

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11 07 2017 11:46
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