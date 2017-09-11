Siemens продовжує брати участь у конкурсах на поставку турбін

Німецький концерн Siemens продовжує брати участь у конкурсах російських компаній на поставку турбін.

"Кілька компаній зараз проводять великі конкурси з тими ж турбінами, Siemens в цих конкурсах бере участь", — повідомляє Reuters з посиланням на заступника міністра енергетики Росії Андрія Черезова.

Він не назвав компанії, в конкурсах яких бере участь німецький концерн.

Представник російського офісу Siemens відмовився від коментарів.

Як повідомлялося раніше, на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.