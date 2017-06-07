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У Siemens заявили, що її турбіни не могли потрапити до Криму

У Siemens заявили, що не поставляли турбіни до Криму
Siemens спростувала інформацію про поставки турбін до окупованого Криму.
У Siemens заявили, що її турбіни не могли потрапити до Криму Фото: ikrim.ne

"Ми не розкриваємо деталі окремих контрактів, але, щоб допомогти прояснити це питання, ми можемо заявити, що у нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму", -  йдеться в повідомленні Siemens на офіційному сайті.

Також Siemens заперечує, що уклали контракт з ВАТ Технопромекспорт на поставку обладнання для будівництва електростанцій в Криму.

"Siemens завжди веде свою діяльність у всіх застосовних політичних і правових рамках. [...] Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції", - додали в компанії.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Нагадаємо, що в 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території Криму.

Вперше санкції ЄС щодо РФ і "влади" Криму були введені в 2014 році після анексії півострова і військового вторгнення в східні області України. Обмеження були введені як проти окремих секторів російської економіки, так і проти окремих фізичних осіб, причетних до агресії проти України.

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06 07 2017 17:54
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