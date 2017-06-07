У Siemens заявили, що її турбіни не могли потрапити до Криму

У Siemens заявили, що не поставляли турбіни до Криму

Siemens спростувала інформацію про поставки турбін до окупованого Криму.

"Ми не розкриваємо деталі окремих контрактів, але, щоб допомогти прояснити це питання, ми можемо заявити, що у нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму", - йдеться в повідомленні Siemens на офіційному сайті.

Також Siemens заперечує, що уклали контракт з ВАТ Технопромекспорт на поставку обладнання для будівництва електростанцій в Криму.

"Siemens завжди веде свою діяльність у всіх застосовних політичних і правових рамках. [...] Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції", - додали в компанії.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Нагадаємо, що в 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території Криму.

Вперше санкції ЄС щодо РФ і "влади" Криму були введені в 2014 році після анексії півострова і військового вторгнення в східні області України. Обмеження були введені як проти окремих секторів російської економіки, так і проти окремих фізичних осіб, причетних до агресії проти України.