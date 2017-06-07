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Siemens спростував поставку турбін до анексованого Криму

Чотири газотурбіни були куплені на вторинному ринку і модернізовані на російських заводах
Німецький концерн Siemens заперечує факт спільного з російською компанією виробництва газових турбін і постачання їх до анексованого Криму.
Siemens спростував поставку турбін до анексованого Криму Фото: ЕРА

"Повідомлення в ЗМІ про те, що Siemens уклали контракт з ВАТ "Технопромекспорт" на поставку обладнання для будівництва електростанцій в Криму, не відповідають дійсності", - йдеться в заяві.

Про це йдеться в офіційній заяві Siemens.

У компанії відзначили, що не розкривають деталей окремих контрактів, але, щоб прояснити це питання, можуть заявити, що "у нас немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані у новинах, призначені для Криму".

У Siemens підкреслили, що завжди ведуть свою діяльність відповідно до політичних і правових норм, поважають рішення щодо санкцій і будуть дотримуватися цього положення.

Зі свого боку в російській компанії "Технопромекспорт" повідомили, що турбіни для теплоелектростанцій у Криму були куплені на вторинному ринку, передає Эхо Москвы. Це сталося через те, що корпорація "Ростех", до якої входить "Технопромекспорт", не змогла домовитися з Іраном про поставку цього обладнання. Відзначається, що чотири газотурбіни були модернізовані на російських заводах.

Напередодні агентство Reuters з посиланням на джерела стверджувало, що Росія направила газові турбіни виробництва Siemens в обхід санкцій ЄС.

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