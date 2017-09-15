Siemens відмовився постачати обладнання в Україну, щоб не втратити замовлення в Росії, – Коболєв
Про це глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив у виступі під час щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє "Європейська правда".
"Коли ми почали роботу над модернізацією газотранспортної системи, ми мали угоди про постачання компресорних систем виробництва Siemens. Однак згодом вони відмовились від такої співпраці, оскільки це загрожувало їх контрактам у РФ", - розповів Коболєв.
Глава правління НАК "Нафтогаз України" додає, що модернізація газотранспортної системи потребує гарантій транзиту газу після 2019 року, коли завершується термін контракту з РФ.
"Для того, щоб вкладати гроші у модернізацію, ми маємо знати перспективи роботи газотранспортної системи після 2019 року. Зрозуміло, що ми втрачаємо південний напрям транзиту (у зв’язку із будівництвом "Турецького потоку"- Ред.). Тому нам потрібна ясність із Північним потоком-2", - резюмує він.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
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