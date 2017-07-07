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Siemens заявила, що не буде обслуговувати незаконно ввезені до Криму турбіни

Компанія перевіряє повідомлення про доставку її турбін до Криму
Німецька компанія Siemens AG заявила, що не буде обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться
Siemens заявила, що не буде обслуговувати незаконно ввезені до Криму турбіни Фото: ЕРА

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Siemens вжила всі можливі юридичні заходи, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим, і прийме належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання, а саме не надаватиме ніяких поставок або послуг для монтажу, підтримки роботи і гарантійного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Компанія відзначила, що багато разів попереджала всіх клієнтів, виконувати всі експортні обмеження, і підтвердила, що, якщо перенаправлення нещодавно куплених турбін з Росії до Криму дійсно відбулося, це складе очевидне порушення контрактних домовленостей.

Зараз компанія перевіряє повідомлення про доставку її турбін в Крим і створила робочу групу, яка повинна розслідувати деталі.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Нагадаємо, що в 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території Криму

Уперше санкції ЄС щодо РФ і "влади" Криму були введені в 2014 році після анексії півострова і військового вторгнення в східні області України. Обмеження були введені як проти окремих секторів російської економіки, так і проти окремих фізичних осіб, причетних до агресії проти України.

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