Siemens заявила, що не буде обслуговувати незаконно ввезені до Криму турбіни

Німецька компанія Siemens AG заявила, що не буде обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до Криму турбіни, якщо ці дані підтвердяться

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Siemens вжила всі можливі юридичні заходи, щоб не допустити такого завезення виробів фірми у підсанкційний Крим, і прийме належних оперативних заходів, щоб не допустити незаконного використання обладнання, а саме не надаватиме ніяких поставок або послуг для монтажу, підтримки роботи і гарантійного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Компанія відзначила, що багато разів попереджала всіх клієнтів, виконувати всі експортні обмеження, і підтвердила, що, якщо перенаправлення нещодавно куплених турбін з Росії до Криму дійсно відбулося, це складе очевидне порушення контрактних домовленостей.

Зараз компанія перевіряє повідомлення про доставку її турбін в Крим і створила робочу групу, яка повинна розслідувати деталі.

Раніше агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Нагадаємо, що в 2016 році Україна і ЄС змінили умови контракту з німецькою компанією Siemens, заборонивши використання турбін для електростанцій на території Криму

Уперше санкції ЄС щодо РФ і "влади" Криму були введені в 2014 році після анексії півострова і військового вторгнення в східні області України. Обмеження були введені як проти окремих секторів російської економіки, так і проти окремих фізичних осіб, причетних до агресії проти України.