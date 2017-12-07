Siemens звинуватив "Технопромекспорт" у порушенні контракту, стосовно поставок турбін в Крим

У контракті з "Технопромекспортом" була спеціально прописана заборона на поставку обладнання в Крим

"Технопромекспорт" спочатку купував чотири газові турбіни у Siemens для електростанцій в Криму, а не для проекту в Тамані.

Про це йдеться в позовних матеріалах, поданих Siemens в Арбітражний суд Москви, з якими вдалося ознайомитися Forbes, пише "Медуза".

Siemens, судячи з документів, вважає, що дії "Технопромекспорт" спочатку були спрямовані на те, щоб ввести ТОВ "Сіменс технології газових турбін" в оману.

У контракті з "Технопромекспортом", підкреслює позивач, була спеціально прописана заборона на поставку обладнання в Крим і вказано місце дозволеного використання - на Таманському півострові в Краснодарському краї. Підписавши контракт, вважає Siemens, відповідач гарантував, що турбіни в Крим не потраплять.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".