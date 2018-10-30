Сім на сім: Україна і Росія провели обмін моряками суден "ЯМК-0041" та "Норд", - росЗМІ
"Семеро російських моряків з сейнера "Норд" сьогодні обміняні на сімох українських моряків з судна "ЯМК-0041", наші моряки вже в Криму", - сказав представник прес-служби російського омбудсмена.
Він уточнив, що капітан сейнера "Норд" Володимир Горбенко, стосовно якого порушено кримінальну справу, поки залишається в Україні.
Представники української влади дану інформацію поки офіційно не коментують.
Нагадаємо, 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. 30 березня український суд його заарештував.
Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляв, що в діях команди затриманого судна є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.
Раніше, українського моряка Геннадія Отичка, арештованого в анексованому Криму на судні "ЯМК-0041", відпустили на похорон матері на материкову Україну.
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