Сім'ї загиблих військових і Героїв Небесної Сотні отримають по 46 тис грн
"Члени злочинної організації Януковича сплатили до державного бюджету за вироком суду 152 млн грн. Сьогодні бюджетний комітет Верховної Ради одноголосно проголосував за звернення до прем'єр-міністра з метою, щоб 152 млн грн, які вже стягнені з членів злочинної організації Януковича, були розподілені між родинами Героїв Небесної сотні (106 осіб) і вбитих в АТО військовослужбовців (3150 осіб)", - заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, у разі позитивного рішення уряду, за попередніми розрахунками, кожна сім'я одноразово зможе отримати понад 46 тис. грн.
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив про можливе повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопосадовцями та наразі зберігаються у швейцарських банках.
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