Сім'ї загиблих внаслідок ДТП у Харкові вимагатимуть по мільйону компенсації

Сім'ї трьох загиблих внаслідок ДТП у Харкові будуть вимагати по мільйону гривень компенсації.

"Спочатку жодна з сімей не хотіла вести переговори про відшкодування, була жорстка відмова, а грошові перекази від сім'ї однієї з учасників ДТП були повернуті. Зараз близькі загиблих прийшли до іншого варіанту", - повідомив адвокат Дмитро Марцонь, інформує місцеве видання NewsRoom.

За його словами, сума мільйон гривень для людей, які втратили своїх рідних є "моральною, а не юридичною або фінансовою категорією".

Компенсацію вимагатимуть Людмила Сокол, яка втратила онучку і дочку, батько загиблої Наталії Умаєвої і сестра загиблої Ніни Кобісевої.

Раніше родини відмовлялися від допомоги.

Нагадаємо, підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові, в якій загинули 6 осіб, обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.

Обвинувальний акт отримала і друга підозрювана у вчиненні смертельної аварії Олена Зайцева.

"Обвинувальний акт отримали. У нас один обвинувальний акт, де прописані, як діяння Зайцевої, так і діяння Дронова", - сказала адвокат Козир. Вона додала, що щодо Зайцевої враховані пом’якшувальні обставини.

Як відомо, 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що Київський районний суд Харкова вже продовжив термін утримання під вартою Олени Зайцевої. Суд постановив залишити Зайцеву під вартою до 10 лютого 2018 року. Раніше також повідомлялося, що Зайцева визнає свою провину у скоєному.