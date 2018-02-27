Сім'я Путіна відмивала гроші через "дочку" банку Данії - ЗМІ

OCCRP з'ясувала, що естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки ряду компаній, оскільки вони використовувалися членами сім'ї Володимира Путіна для відмивання грошей

Естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрив рахунки ряду компаній у 2013 році, оскільки вони використовувалися членами сім'ї президента РФ Володимира Путіна і російською спецслужбою ФСБ для відмивання величезної суми грошей.

Про це повідомляється на сайті проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), пише Європейська правда.

За даними розслідувачів OCCRP, в розпорядженні яких виявився відповідний звіт, інформатор повідомив керівництву банку, що їх процедури боротьби з відмиванням грошей в їх естонській філії не діють, і що банк, можливо, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже зробила кілька підозрілих транзакцій і фактичними господарями якої є "сім'я Путіна та ФСБ".

Повідомляється, що компанія Lantana Trade LLP в 2013 році подала неправдиві дані в реєстраційну палату Великобританії, повідомивши про обмежений фінансовий оборот і неактивний статус. Проте щодня через її рахунки проходили величезні суми грошей.

Естонське відділення банку не могло встановити, хто контролює компанію, яка проводила підозрілі платежі. І тільки після того, як перекази були вже зроблені, філія почала внутрішнє розслідування, яке виявило, що справжні власники компанії були причетні до кількох російських банків, закритих останніми роками.

Зокрема, естонське відділення Danske Bank з'ясувало, що компанія Lantana Trade LLP була пов'язана з Промсбербанком, який позбувся ліцензії в 2015 році, і Російським земельним банком, членом правління яких був двоюрідний брат Путіна Ігор.

Незабаром естонська філія закрила рахунок компанії Lantana Trade LLP і 20 інших компаній, між якими здійснювався обмін дуже великими сумами грошей.

Нагадаємо, Федеральна резервна система СШ оштрафувала Deutsche Bank на 41 млн доларів через те, що банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмивання грошей.