Сім'я росіян на кордоні з Україною попросила статус біженців через політичне переслідування, - ВІДЕО

У Росії чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за висловлювання про зміну влади

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Росією ввечері 2 липня сім'я росіян попросила статус біженців в Україні.

32-річний громадянин Росії і його 33-річна дружина прибули пішки з маленькою дитиною.

"Громадяни Росії під час бесіди розповіли, що, у зв'язку з політичним переслідуванням, вони були змушені просити статусу біженців. Переслідування росіян почалися після висловлювання чоловіка своєї позиції про зміну влади в РФ. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності, а нині зазнає подальшого переслідування", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Після оформлення документів їх направили в Державну міграційну службу України.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради Антон Геращенко запропонував замість візового режиму з Росією ввести реєстрацію приїжджих росіян на "спеціальних сайтах".

Відзначимо, що Міністерство закордонних справ України підтримує запровадження візового режиму з Російською Федерацією.