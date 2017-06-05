"Сім'я" Януковича за 2,5 роки вкрала приблизно один держбюджет України, – ГПУ

За оцінками Генпрокуратури, впродовж правління екс-президента Віктора Януковича було вкрадено близько $40 мільярдів.

За два з половиною роки Янукович та його оточення вкрали приблизно один державний бюджет України. Про це розповів заступник генерального прокурора Євген Єнін в ефірі UMN.

"За нашими оцінками, протягом володарювання Віктора Януковича було вкрадено близько $40 млрд. За 2,5 роки вони вкрали приблизно один державний бюджет України", – зазначив він.

За словами Єніна, злочинна організація Януковича налічувала кілька груп впливу.

"По версії слідства їх сьогодні сім. Ми детально дослідили діяльність одного з сімох крил злочинної організації – це крило, яке діяло під дахом Курченка, Клименка. Зазначені особи контролювали діяльність певних сфер народного господарства України. Вони лише з Дніпропетровської області кожного місяця стягували приблизно $100 млн. кешем. Це були так звані податкові майданчики", – розповів заступник генпрокурора.

Далі, за словами Єніна, ці гроші пропускалися через коло банківсько-фінансових операцій.

"Це крило тримало під собою тисячі фіктивних підприємств, за діяльність яких відповідали близько 400 фінансових експертів. Решта 600 експертів відповідали за зв’язок цієї грошової маси і діяльність підприємств із зовнішнім світом. Тобто ідеться про діяльність міжнародного "відмивочного" хабу, де гроші відмивалися за кордон, а далі вже "відбілені" використалися на придбання нерухомості, футбольних клубів, яхт, депутатських голосувань, або так зване реінвестування в Україну – тобто купівля облігації внутрішньої державної позики", – заявив заступник генпрокурора.

Нагадаємо, заступник генпрокурора України Євген Єнін заявив, що рішення Інтерполу про зняття з розшуку колишнього президента Віктора Януковича не вплине на судовий процес у справі про держзраду.

Генеральна прокуратура України направила повідомлення про підозру колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сергію Арбузову в привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Президент Петро Порошенко повідомив, що в середу завершилася операція щодо зарахування $1,1 млрд на рахунки Державного казначейства на виконання рішення суду про конфіскацію коштів оточення екс-президента Віктора Януковича.