Сім'ям загиблих на шахті "Степовій" виплатять по 500 тис. грн компенсації, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу на шахті "Степовій" повідомив, що сім'ям загиблих виплатять по 500 тис. грн компенсації.

"Сім'ям загиблих виплатять по 500 тис. грн компенсацій", - зазначив прем'єр-міністр, повідомляє "УНН".

Прем'єр-міністр також заявив, що ініціює перевірку всіх умов праці українських шахтарів, передає "Уніан".

"Сьогодні потрібно приймати більш широке рішення щодо перевірки усіх умов праці шахтарів. Їм і так несолодко під землею. Умови роботи повинні бути хорошими, принаймні, життя і безпека людей", – підкреслив Гройсман.

Також, за його словами, під час наради на шахті було прийнято рішення про виділення додатково 200 млн грн для засобів захисту гірників, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, прем'єр повідомив, що в п'ятницю, 3 березня, уряд створить комісію, яка з'ясовуватиме обставини інциденту не тільки на шахті "Степова", а й питання безпеки на всіх шахтах України.

Прем'єр-міністр висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Нещодавно зустрівся з шахтарями та поспілкувався про обставини події. Щиро співчуваю сім'ям загиблих українців", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській області на шахті №10 ”Степова” ВАТ "ЛьвівВугілля" за попередніми даними прогримів вибух, що призвело до обвалу гірської породи.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 ("Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). На момент вибуху в шахті перебували 172 гірники, безпосередньо на аварійній ділянці - 34 людини. Внаслідок цього вісім гірників загинули, інших підняли на поверхню; 14 з них госпіталізовані. Двоє з потерпілих перебувають у важкому стані.

Усі гірники, які після вибуху залишилися під землею, підняті на поверхню, повідомляє ДСНС. У зв'язку з трагедією, в Україні оголошено жалобу.