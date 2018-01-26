Сім'ям загиблих українців через теракт в Афганістані виділили 700 тис грн допомоги
Про це сказано в розпорядженні уряду №33 від 25 січня, передають "Українські Новини".
Зокрема, для надання допомоги родинам загиблих українців по 100 тис. гривень виділено Міністерству інфраструктури, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій і Чернівецькій обласним державним адміністраціям.
Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.
Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.
Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.
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