Сім'ям загиблих українців через теракт в Афганістані виділили 700 тис грн допомоги

Кабінет Міністрів виділив 700 тис. гривень для надання допомоги родинам українців, які загинули в результаті нападу на готель "Інтерконтиненталь" в Афганістані.

Про це сказано в розпорядженні уряду №33 від 25 січня, передають "Українські Новини".

Зокрема, для надання допомоги родинам загиблих українців по 100 тис. гривень виділено Міністерству інфраструктури, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій і Чернівецькій обласним державним адміністраціям.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.

Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.