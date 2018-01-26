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Сім'ям загиблих українців через теракт в Афганістані виділили 700 тис грн допомоги

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету
Кабінет Міністрів виділив 700 тис. гривень для надання допомоги родинам українців, які загинули в результаті нападу на готель "Інтерконтиненталь" в Афганістані.
Сім Фото: odessa.net

Про це сказано в розпорядженні уряду №33 від 25 січня, передають "Українські Новини".

Зокрема, для надання допомоги родинам загиблих українців по 100 тис. гривень виділено Міністерству інфраструктури, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Хмельницькій і Чернівецькій обласним державним адміністраціям.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, 20 січня у результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців. У ході спецоперації силовики врятували 100 відвідувачів готелю. Серед загиблих було семеро громадян України.

Зазначимо, всі українці, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, були співробітниками афганської авіакомпанії.

Додамо, що особистості п'яти українців, які загинули унаслідок теракту в Кабулі, вже встановлено, над ідентифікацією двох тіл ще працюють.

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26 01 2018 19:55
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