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Сім'ям загиблих військових збільшили допомогу

Передбачається збільшення одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності
Верховна Рада збільшила одноразову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців з 609 тисяч гривень до 913,5 тис.
Сім Фото: з вільних джерел

За відповідний законопроект №2406 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей" з пропозиціями президента проголосували 249 депутатів, - інформує "Українська правда".

Зокрема, передбачається збільшення одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів та встановлення її у таких розмірах:

- у разі загибелі – 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (913,5 тис. гривень);

- у разі інвалідності, пов'язаної з виконанням обов'язків військової служби:

- для інвалідів І групи – 400 прожиткових мінімумів (487,3 тис. гривень);

- для інвалідів II групи – 300 прожиткових мінімумів (365,4 тис. гривень);

- для інвалідів III групи – 250 прожиткових мінімумів (304,6 тис. гривень);

- у разі інвалідності, пов'язаної з проходженням служби, – не менш як 105 прожиткових мінімумів (127,9 тис. гривень).

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, який передбачає збільшення розміру компенсації учасникам бойових дій на Донбасі із держбюджету при купівлі житла до 50% від його вартості.

 
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06 04 2017 17:37
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