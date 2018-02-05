Україна витратила на оборону 3,4% ВВП у 2017 році, - SIPRI
"Військові витрати України у 2017 році становили 3,6 мільярда доларів. Тоді як витрати збільшилися на 10 відсотків у номінальному вираженні, висока інфляція призвела до того, що в реальному вираженні вони впали на 2,0 відсотка. Ця ситуація - така ж, як і в 2016 році, і сильно відрізняється від реального зростання в 2014-2015 роках. Поліпшення економічних умов в Україні з 2016 року дозволило скоротити тягар витрат на оборону з 4,0% ВВП у 2015 році до 3,4% в 2017 році", - свідчать дані щорічної доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Нагадаємо, влада України неодноразово заявляла, що витрати на сферу безпеки й оборону становлять 5% від ВВП. У 2017 році на оборону планували витратити 129 млрд гривень.
У 2018-му на військові потреби також заплановано не менш ніж 5% ВВП - 163-165 млрд гривень.
Раніше, Президент України Петро Порошенко заявив, що Збройні сили України стали однією з найбільш ефективних армій в Європі.
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