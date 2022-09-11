ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Twitter додасть сіру позначку «офіційний» до деяких великих облікових записів, щоб засвідчити їхню справжність. На відміну від синьої галочки верифікації вона буде безкоштовною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сіру галочку верифікації для "офіційних" акаунтів додасть Twitter
Фото: AP
Про це пише Associated Press.
Синя галочка, яка використовувалась для підтвердження акаунтів раніше, коштуватиме $7,99 на місяць. За цю суму передплатники також отримають можливість бачити менше реклами та кращу видимість твітів у стрічці.
За словами співробітниці Twitter Естер Кроуфорд, яка працювала над оновленнями, після запуску нової системи до "обраних облікових записів" додадуть позначку "офіційний".
"Не всі раніше підтверджені облікові записи отримають ярлик "офіційний", цю позначку не можна буде купити", – сказала вона.
Зараз у Twitter приблизно 423 000 підтверджених облікових записів. Серед тих, хто отримає сіру галочку, – державні акаунти, комерційні компанії, ділові партнери, великі ЗМІ, видавці та деякі громадські діячі.
Нагадаємо, що раніше Twitter оновив програму, щоб знімати гроші за авторизацію.
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09 11 2022 09:22 МЕДІА
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