Сійярто розкритикував ініціативу Порошенко щодо змін до закону про громадянство

З новим законом на наступних виборах партія Орбана не зможе автобусами завозити з України для голосування закарпатців

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував пропозицію президента України Петра Порошенко прийняти закон про введення санкцій проти мешканців України, які мають подвійне громадянство і брали участь у виборах іншої країни.

Сійярто стверджує, що Україна, з одного боку, намагається потрапити в НАТО, а з іншого - буде позбавляти українського громадянства осіб, які набули громадянство іншої країни - члена Альянсу, оскільки це нібито є загрозою для національної безпеки України, - повідомляє "Радіо Свобода".

Також Сійярто обурений тим, що голосування на виборах іншої країни може бути підставою для втрати українського громадянства.

"Ми надзвичайно обурені припущенням, що закарпатець угорської національності може становити загрозу національній безпеці України", - заявив глава угорського МЗС.

Нагадаємо, за різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів.