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Сійярто розкритикував ініціативу Порошенко щодо змін до закону про громадянство

З новим законом на наступних виборах партія Орбана не зможе автобусами завозити з України для голосування закарпатців
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикував пропозицію президента України Петра Порошенко прийняти закон про введення санкцій проти мешканців України, які мають подвійне громадянство і брали участь у виборах іншої країни.
Сійярто розкритикував ініціативу Порошенко щодо змін до закону про громадянство Фото: Bielik István - Origo

Сійярто стверджує, що Україна, з одного боку, намагається потрапити в НАТО, а з іншого - буде позбавляти українського громадянства осіб, які набули громадянство іншої країни - члена Альянсу, оскільки це нібито є загрозою для національної безпеки України, - повідомляє "Радіо Свобода".

Також Сійярто обурений тим, що голосування на виборах іншої країни може бути підставою для втрати українського громадянства.

"Ми надзвичайно обурені припущенням, що закарпатець угорської національності може становити загрозу національній безпеці України", - заявив глава угорського МЗС.

Нагадаємо, за різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів.

19 квітня президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №8297 внесення змін у закон "Про громадянство України" . Згідно з законопроектом, не можна вважати добровільним набуттям іншого громадянства "набуття громадянства Російської Федерації у результаті вчинення протиправних і несумлінних дій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя окупаційною адміністрацією Російської Федерації ".

У той же час, цей виняток не поширюється на громадян України, які скористалися виборчим чи іншим правом, наданим їм іноземним громадянством, або виконували обов'язки, покладені на них іноземним громадянством. Додатковою підставою для втрати українського громадянства є використання повнолітньою особою паспортного документа іноземної держави під час перетину українського кордону, а також голосування на виборах іншої країни.

 

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25 04 2018 08:25
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