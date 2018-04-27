Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сійярто: Проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить від Києва

За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що те, чи відбудеться Комісія Україна-НАТО на найвищому рівні, залежить від України.
Сійярто: Проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить від Києва Фото: Bielik István - Origo

Про це він заявив у кулуарах зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я дав чітко зрозуміти, що те, чи відбудеться зустріч НАТО-Україна на саміті, залежить лише від України", - заявив Сійярто.

"Якщо український уряд поверне порушені права угорців, ми не будемо проти засідання комісії", - заявив він.

Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2018 16:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.