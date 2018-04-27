Сійярто: Проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить від Києва

За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що те, чи відбудеться Комісія Україна-НАТО на найвищому рівні, залежить від України.

Про це він заявив у кулуарах зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Я дав чітко зрозуміти, що те, чи відбудеться зустріч НАТО-Україна на саміті, залежить лише від України", - заявив Сійярто.

"Якщо український уряд поверне порушені права угорців, ми не будемо проти засідання комісії", - заявив він.

Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.