ПОЛІТИКА НОВИНИГлава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що те, чи відбудеться Комісія Україна-НАТО на найвищому рівні, залежить від України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сійярто: Проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить від Києва
За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
Фото: Bielik István - Origo
Про це він заявив у кулуарах зустрічі глав МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, напередодні він обговорив це питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Я дав чітко зрозуміти, що те, чи відбудеться зустріч НАТО-Україна на саміті, залежить лише від України", - заявив Сійярто.
"Якщо український уряд поверне порушені права угорців, ми не будемо проти засідання комісії", - заявив він.
Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.
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