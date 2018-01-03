Сійярто звинуватив Україну в "руйнуванні" мовного закону
Про це повідомляє офіційний сайт уряду Угорщини, передає "Європейська правда".
На думку міністра, те, що відбувається в Україні, не може відбуватися у правовому полі, зазначає урядовий сайт.
Угорський міністр пов'язав між собою низку останніх подій. "Будь-хто, хто сумнівався, чи справді меншини перебувають під нападом в Україні, тепер отримав відповідь на запитання", - заявив Сійярто.
"В Україні здійснюється брутальний напад на національні громади. Серія пов'язаних дій розпочалася із закону Про освіту та продовжилася нападами на штаб-квартиру Товариства угорської культури Закарпаття, а тепер зруйновано мовний закон, який надавав можливість меншинам використовувати свою рідну мову", - додає урядовий портал, зазначаючи, що це є позицією Сійярто, але не надаючи з цього приводу його прямої цитати.
На сайті уряду Угорщини наводяться слова міністра про те, що уряд України цими діями переслідує дві "націоналістичні цілі": одна полягає в тому, щоб меншини не навчалися рідною мовою, а друга - щоб не розмовляли рідною мовою.
Як відомо, "закон Ківалова-Колесниченка" авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.
24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для заяв про "утиски прав російськомовногонаселення в Криму".
Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення. 28 лютого 2018 року Конституційний суд скасував цей закон.
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