Влада Санкт-Петербурга оголосила триденну жалобу у зв'язку з вибухами в метро

СК Росії підтвердив, що вибух у метро Санкт-Петербурга був терактом.

Справу розслідує Головне управління з розслідування особливо важливих справ СК Росії, - повідомляє прес-служба СК РФ, інформує "112.ua." Втім, як зазначає СК РФ, розглядають й інші версії.

"За попередніми даними, сьогодні близько 14.40 (московський час, - ред.) у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" та "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Є загиблі і поранені. До Санкт-Петербурга відправлено групу досвідчених слідчих і криміналістів центрального апарату Слідчого комітету. Незважаючи на те що кримінальну справу порушено за статтею 205 КК РФ (терористичний акт), слідство має намір перевірити і всі інші можливі версії цієї події", - сказано в повідомленні.

Наразі на місці аварії продовжує працювати слідчо-оперативна група, слідчі вилучають всі предмети, що мають значення для слідства, допитують свідків, співробітників метрополітену, уточнюють кількість загиблих, потерпілих і встановлюють всі обставини події.

СК РФ повідомляє, що отримані в ході первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, у вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася.

"Вибух стався на перегоні між станціями, але машиніст прийняв правильне рішення не зупиняти поїзд, доїхавши до станції, що дозволило негайно розпочати евакуацію і надати допомогу потерпілим. Не виключено, що це допомогло запобігти появі ще більшої кількості жертв", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні силовики вже відкривали справу за статтею "Тероризм", однак згодом цю кваліфікацію було скасовано, щоб перевірити інші можливі версії.

За останніми даними російського МОЗ, загинуло 10 осіб, 47 поранено. Станом на 18:00 інформації про українців, які постраждали внаслідок вибуху, немає.

У зв'язку з вибухами в Санкт-Петербурзькому метро губернатор Петербурга Георгій Полтавченко оголосив триденний траур з 4 квітня. Про це повідомив прес-секретар губернатора Андрій Кібітов у себе в Twitter.

"Увага: За розпорядженням губернатора СПб Р. Полтавченко з завтрашнього дня у місті оголошується триденний траур", - написав він.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом.

Пізніше стало відомо, що камери в метро зафіксували ймовірного організатора вибуху в Петербурзі.